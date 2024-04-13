اختيار غورغييفا لولاية ثانية لتولي منصب مديرة صندوق النقد الدولي

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قال صندوق النقد الدولي، إن مجلسه التنفيذي اختار الخبيرة الاقتصادية البلغارية كريستالينا غورغييفا لتتولي منصب المدير لفترة ثانية مدتها خمس سنوات تبدأ في الأول من تشرين الاول هذا العام.وقال الصندوق في بيان "أشاد مجلس الإدارة بالقيادة القوية والذكية للسيدة غورغييفا في فترة ولايتها، حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى". وكانت غورغييفا هي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.وأيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تولي غورغييفا فترة ولاية ثانية في منصب مدير صندوق النقد، مما أكد بالفعل الموافقة عليها. وتقليديا، توصي الدول الأوروبية بمدير لصندوق النقد الدولي، وتوصي الولايات المتحدة برئيس للبنك الدولي.وقالت غورغييفا إنها ممتنة لمجلس الإدارة وتتشرف باختيارها لولاية ثانية، وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة العمل مع الموظفين "الاستثنائيين" في صندوق النقد الدولي.وقالت "في السنوات القليلة الماضية، ساعد صندوق النقد الدولي بلداننا الأعضاء على اجتياز صدمات متعاقبة تضمنت الجائحة والحروب والصراعات وأزمة كلفة المعيشة... وكثفنا عملنا بشأن تغير المناخ والهشاشة والصراع والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أهميتها المتزايدة لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو والتوظيف". (سكاي نيوز)