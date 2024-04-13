ألمانيا تعلن نيتها تزويد أوكرانيا بنوع آخر من صواريخ "باتريوت"

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أفادت قناة n-tv الألمانية اليوم السبت، أن برلين قررت تزويد كييف بنوع آخر من صواريخ "باتريوت".ونقلت عن وزارة الدفاع الألمانية قولها: "ستزود ألمانيا أوكرانيا بنظام دفاع جوي آخر من طراز "باتريوت".وأضافت الوزارة أن القرار حول التعزيز الإضافي لنظام الدفاع الجوي الأوكراني تم اتخاذه "بسبب زيادة عدد الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا". (روسيا اليوم)