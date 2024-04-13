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عربي-دولي

ألمانيا تعلن نيتها تزويد أوكرانيا بنوع آخر من صواريخ "باتريوت"

Lebanon 24
13-04-2024 | 10:14
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أفادت قناة n-tv الألمانية اليوم السبت، أن برلين قررت تزويد كييف بنوع آخر من صواريخ "باتريوت".

ونقلت عن وزارة الدفاع الألمانية قولها: "ستزود ألمانيا أوكرانيا بنظام دفاع جوي آخر من طراز "باتريوت".

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وأضافت الوزارة أن القرار حول التعزيز الإضافي لنظام الدفاع الجوي الأوكراني تم اتخاذه "بسبب زيادة عدد الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا". (روسيا اليوم)
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