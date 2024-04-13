أين ستنفذ إيران ردّها ضد إسرائيل؟ مسؤولٌ أميركي يعلن

نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن واشنطن تتوقع أن تنفذ إيران ضربات ضد أهداف متعددة داخل إسرائيل، لافتاً إلى أن وكلاء إيران قد يشاركون أيضاً في تنفيذ الهجمات، مرجحاً في الوقت نفسه أن تكون الأهداف داخل إسرائيل وفي جميع أنحاء المنطقة.

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وفي السياق نفسه، نقلت "سي أن أن" عن مصدرين مطلعين على معلومات استخبارية قولهما، السبت، إن الولايات المتحدة رصدت تحركات عسكرية إيرانية في أراضيها، بما في ذلك طائرات من دون طيار وصواريخ كروز، ما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل أراضيها.

وأشار المصدران إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت إيران تستعد لتوجيه الضربات من أراضيها جزءاً من هجوم أولي، أو ما إذا كانت تحاول ردع إسرائيل أو الولايات المتحدة عن توجيه ضربة على أراضيها.

كذلك، ذكر أحد المصدرين أن الولايات المتحدة رصدت قيام إيران بتجهيز ما يصل إلى 100 صاروخ كروز.



وتستعدّ إسرائيل لهجوم مباشر من إيران على جنوبها أو شمالها خلال الساعات المقبلة، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصدر مطلع على الموضوع، فيما تحدث مصدر آخر على تواصل مع القيادة الإيرانية عن أنه تجرى مناقشة خطط الهجوم، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد.



وقُتل القائد في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا زاهدي، بالإضافة إلى مسؤولين إيرانيين آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت، في مطلع الشهر الحالي، مبنى القنصلية الإيرانية في ريف العاصمة السورية دمشق.

وأكدت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن إيران رفضت طلب أطراف وسيطة، خلال الأيام الأخيرة، بضبط النفس وعدم الرد على الهجوم الإسرائيلي.

كذلك، قالت المصادر إن الجانب الإيراني أبلغ هذه الأطراف بـ"أنه سيرد لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي".



وذكرت الصحيفة الأميركية أن الحرس الثوري الإيراني تواصل في وقت سابق هذا الأسبوع مع المرشد الإيراني علي خامنئي، وطرح عليه خيارات عدة لضرب المصالح الإسرائيلية، من بينها شنّ هجوم مباشر على إسرائيل بصواريخ متطوّرة متوسطة المدى، وفق مستشار للحرس الثوري.