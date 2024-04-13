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عربي-دولي

آخر خبر عن إنفجار دمشق... ومعلومات تتحدّث أنّ المستهدف لبنانيّ

Lebanon 24
13-04-2024 | 10:38
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ "الشخص المستهدف بانفجار المزة في دمشق، هو لبناني يُرجّح أنّه مع "حزب الله".
 
وكانت انفجرت عبوة ناسفة في سيارة في ساحة الهدى في منطقة المزة في العاصمة دمشق، صباح اليوم.
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