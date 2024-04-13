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عربي-دولي

في دولة عربية.. نائبة تحذر من داء الكلب وتطالب بوضع خطة مواجهة

Lebanon 24
13-04-2024 | 11:15
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أكدت النائبة المصرية هالة أبو السعد ضرورة وجود خطة حكومية لمواجهة تفشي داء الكلب ومنع انتشاره بعد إعلان "الصحة العالمية" تفشي الداء في إحدى دول جنوب شرق آسيا.

وبذلك تقدمت النائبة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات في مجلس النواب المصري، بسؤال برلماني لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي، موجها لرئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي هذا الداء.

 وقالت النائبة، في سؤالها: سادت حالة من الذعر بين المواطنين سببها البيان الأخير لمنظمة الصحة العالمية بالإعلان عن تفشي داء الكلب في إحدى دول شرق آسيا، حيث تم الإبلاغ عن إصابة العديد من الحالات".

 وأوضحت أنه بحسب منظمة الصحة العالمية فإن داء الكلب هو مرض فيروسي ينتشر في أكثر من 150 دولة، ويتسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا.

 وأشارت النائبة المصرية إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية أيضا فإن الكلاب هي المصدر الرئيسي لعدوى داء الكلب.

 واختتمت سؤالها: "الأمر يفرض على الحكومة وجود خطة عن استعدادها لمواجهة تفشي داء الكلب ومنع انتشاره".

( روسيا اليوم)
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