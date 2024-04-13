الخارجية الأميركية: سنواصل الضغط من أجل حماية الصحفيين في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أنها ستواصل جهودها لحماية الصحفيين في غزة.

جاء ذلك في تصريح لأحد متحدثي وزارة الخارجية الأميركية، ردا على سؤال بشأن الاعتداء الإسرائيلي على الصحفيين.

وأشار إلى أنهم كانوا واضحين للغاية بشأن مسألة حماية الصحفيين وأنه يتعين على إسرائيل أن تفعل المزيد بهذه الصدد.

وأضاف :"لقد كان لهذا الصراع بالفعل تأثير مدمر على الصحفيين؛ وسنواصل الضغط من أجل حماية الصحفيين ومحاسبة أولئك الذين يؤذونهم".

وأعرب المتحدث الرسمي عن تعازيه لذوي الصحفيين، مشيراً إلى أن الخسائر التي لحقت بالصحفيين وأسرهم لا يمكن تصورها.

( الأناضول)