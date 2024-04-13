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عربي-دولي

إندونيسيا تنفي السعي للتطبيع مع إسرائيل

Lebanon 24
13-04-2024 | 13:15
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نفت وزارة الخارجية الإندونيسية ادعاءات بشأن سعي جاكرتا إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل مقابل الموافقة على انضمامها إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".

 جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث الوزارة لالو محمد إقبال، لوسائل إعلام إندونيسية، الجمعة، ردا على الادعاءات المنشورة في الإعلام الإسرائيلي.

 وأشار إقبال إلى أن إسرائيل "لم تنه وحشيتها" في غزة، مؤكدا أن جاكرتا ليس لديها أي خطط لإقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.

 وشدد على أن موقف إندونيسيا بشأن هذه القضية لن يتغير، وأنها ستواصل دعم استقلال فلسطين وحل المسألة الإسرائيلية ـ الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

( الأناضول)
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