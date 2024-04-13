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عربي-دولي

بالفيديو: مظاهرة حاشدة في العاصمة النيجرية ضد تواجد القوات الأميركية في البلاد

Lebanon 24
13-04-2024 | 12:57
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خرج الآلاف من النيجريين االيوم السبت في مظاهرة بالعاصمة نيامي، احتجاجا على التواجد العسكري الأميركي في بلادهم.
ودعت منظمات المجتمع المدني إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة برحيل القوات الأميركية من البلاد.
 
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ورددت الحشود شعارات معادية للجنود الأميركيين البالغ عددهم 1100 جندي المتمركزين على الأراضي النيجرية، وأغلبهم في قاعدة أغاديز الجوية شمال البلاد.
وتعتبر القاعدة استراتيجية للغاية بالنسبة للولايات المتحدة ومخابراتها، حيث تنطلق طائرات المراقبة والمروحيات الأميركية وتغطي منطقة الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا بشكل كامل.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر الشهر الماضي إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، واعتبر وجود قوات أميركية على أراضي النيجر غير شرعي ويتعارض مع مصالح النيجر. (RT)
 
 
 
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