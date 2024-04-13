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عربي-دولي

بشكل عاجل.. بايدن يعود إلى واشنطن وسط أنباء عن "هجوم إيراني" على إسرائيل

Lebanon 24
13-04-2024 | 13:23
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أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن اختصر عطلة مطلع الأسبوع، للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن الأحداث الساخنة في الشرق الأوسط.
وأكد البيت الأبيض أن الرئيس عاد إلى واشنطن اليوم مختصرا عطلته.
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ويأتي هذا التطور تزامنا مع هجوم إيراني محتمل على إسرائيل.
وتوعدت إيران بالرد على ما يشتبه أنها ضربات جوية إسرائيلية استهدفت قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل، أدت إلى مقتل 7 من ضباط الحرس الثوري منهم اثنان من كبار العسكريين.
والجمعة قال بايدن إنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل "عاجلا وليس آجلا"، وحذر طهران من المضي قدما في ذلك. (سكاي نيوز)
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