Advertisement

عربي-دولي

مظاهرات في إسرائيل بانتخابات مبكرة وتبادل الأسرى بغزة

Lebanon 24
13-04-2024 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1186885-638486369199927956.jpeg
Doc-P-1186885-638486369199927956.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تظاهر مئات الإسرائيليين بمدينة رحوبوت قرب تل أبيب، السبت، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

 وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) إن قرابة 300 إسرائيلي تظاهروا أمام "معهد وايزمان للعلوم" في مدينة رحوبوت (وسط)، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى (مع حركة حماس).

 ومن المتوقع توسع المظاهرات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق اليوم لتشمل مدنا ومناطق أخرى في أنحاء إسرائيل.

 ويوميا يتظاهر إسرائيليون في عدة مناطق للضغط على حكومة نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في القطاع.

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:11 | 2024-04-13
15:08 | 2024-04-13
14:54 | 2024-04-13
14:48 | 2024-04-13
14:22 | 2024-04-13
14:20 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24