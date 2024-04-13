ألمانيا تحظر على وزير يوناني سابق النشاط السياسي بها.. لهذا السبب

كشف وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، السبت، أن ألمانيا حظرت مشاركته في أنشطة سياسية على أراضيها بسبب تصريحاته الداعمة لفلسطين.

وقال فاروفاكيس، في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، إن وزارة الداخلية الألمانية حظرت عليه المشاركة في الأنشطة السياسية في ألمانيا.

وأشار فاروفاكيس، إلى أنه لن يستطيع زيارة ألمانيا لأغراض سياسية، وأنه تم أيضا منعه من حضور الاجتماعات المنعقدة عبر الإنترنت.

وذكر أن سبب الحظر خطابه الداعم لفلسطين الذي خطط لإلقائه خلال مؤتمر فلسطين، في العاصمة الألمانية برلين، الجمعة الماضي.

وأكد فاروفاكيس، أن الشرطة الألمانية منعته من إلقاء خطابه، ولذلك قرر مشاركة الخطاب المحظورعلى موقعه الإلكتروني في الإنترنت.

ويشدد فاروفاكيس، في خطابه على أن الفلسطينيين يعيشون في سجن شبه مفتوح منذ ما يقرب من 80 عامًا، ويملكون الحد الأدنى من الطعام والماء، وليس لديهم أي اتصال بالعالم الخارجي، ويتعرضون للقصف بشكل دوري.

ويقول إنه لم يبق للفلسطينيين ولو شجرة يستظلون بظلها ويتذوقون ثمارها في المنطقة المحدودة التي يعيشون فيها.

ويؤكد أنه يدين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بغض النظر عمن يرتكبها؛ "لأننا نعارض العنصرية في الأراضي الإسرائيلية-الفلسطينية، كما في أميركا الجنوبية وجنوب إفريقيا. لأننا ندافع عن المساواة وحقوق الإنسان العالمية والحرية بين اليهود والفلسطينيين والبدو والمسيحيين في أراضي فلسطين التاريخية".

( الأناضول)