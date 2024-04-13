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عربي-دولي

وزيرا خارجية روسيا وإيران يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط

Lebanon 24
13-04-2024 | 14:20
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، الأوضاع في الشرق الأوسط.

 وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف جدد خلال اتصال هاتفي مع عبد اللهيان، إدانته بشدة للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق.

 وأكد الجانب الروسي أنّ أي استهداف للمباني الدبلوماسية التي تكفل اتفاقية فيينا حصانتها، هو أمر غير مقبول على الإطلاق، مساويا ذلك بجرائم القتل السياسية.

 وبحسب البيان اتفق الوزيران في اتصالهما على التنسيق عالي المستوى بشأن القصايا المستجدة إقليميا ودوليا.

 وأشار إلى استعداد البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية لا سيما الشحن والنقل والخدمات اللوجستية، وزيادة التعاون السياسي والدبلوماسي.

( الأناضول)
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