نتنياهو وزوجته يحتميان بمنزل ملياردير يهودي أميركي في القدس

يقضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عطلة نهاية الأسبوع، في منزل مزود بملجأ متطور مضاد للصواريخ، وفق مصادر صحفية.

وكتب مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، السبت، أن نتنياهو وزوجته يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلة الملياردير اليهودي الأميركي سيمون فاليك في القدس.

وأضاف: "هذه فيلا فاخرة، وبحسب التقارير، بها ملجأ متطور مضاد للصواريخ".

يشار إلى أن فاليك يعد أحد أبرز الأثرياء الأميركيين المقربين من نتنياهو، الداعمين له سياسيا وماديا.

وتأتي هذه التطورات وسط تقارير عن ضربة إيرانية محتملة وشيكة على إسرائيل، ردا على هجوم إسرائيلي على مقر دبلوماسي إيراني في دمشق قبل أيام.

( سكاي نيوز)