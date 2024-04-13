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القضاء الفرنسي يرفض طلب تعليق بيع الأسلحة الفرنسية لإسرائيل

Lebanon 24
13-04-2024 | 15:11
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رفضت محكمة في باريس، السبت، طلبا لوقف الحكومة الفرنسية شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل مؤقت.

 وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المحكمة الإدارية في باريس أعلنت قرارها بشأن الطلب المشترك الذي تقدمت به منظمة العفو الدولية، والاتحاد الفرنسي لحقوق الإنسان، لوقف شحنات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل مؤقتا.

 وقررت المحكمة رفض الطلب بدعوى عدم الاختصاص.

 وتقدمت منظمة العفو الدولية والاتحاد الفرنسي لحقوق الإنسان، بطلب إلى المحكمة في بداية الأسبوع الجاري، لوقف شحنات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل حتى تفي الأخيرة بالتزاماتها الدولية.

( الأناضول)
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