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عربي-دولي

إستنفار كبير في إسرائيل إستعداداً للرد الإيراني.. هذه آخر التطورات

Lebanon 24
13-04-2024 | 15:08
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تشهد اسرائيل حالياً استنفاراً كبيراً وطارئاً وذلك استعداداً لحدوث ضربة إيرانية خلال الساعات المقبلة، وذلك رداً على إستهداف قنصلية إيران في دمشق قبل أسبوعين.
 
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ماذا يجري الآن؟ نقاطٌ آخر التطورات داخل إسرائيل:
 
1- الجيش الإسرائيلي ينشر قواته في مختلف أنحاء إسرائيل بما في ذلك عناصر الهجوم إذا لزم الأمر
 
2- تل أبيب تعلن إغلاق المدارس وكافة المؤسسات التربوية في إسرائيل اعتباراً من يوم غدٍ الأحد لأسباب أمنية
 
3- عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات في إطار حالة الإستعداد للضربة الإيرانية
 
4- اجتماع طارئ سيعقد الليلة للمجلس الحربي الإسرائيلي يليه اجتماع للمجلس الوزاري المصغر
 
5- في ظل التوترات الأمنية، انتقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته يوم السبت إلى منزل عائلة الملياردير سيمون فاليك في حي تلبيوت بالقدس، حيث يوجد، بحسب تقارير مختلفة، ملجأ متطور مضاد للصواريخ
 
6- الجيش الإسرائيلي يعلن أنه بناء على تقييم الوضع ونظراً للوضع الأمني ستنشر قيادة الجبهة الداخلية تحديثًا للتعليمات.
 
 
 
 
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