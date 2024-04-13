إستنفار كبير في إسرائيل إستعداداً للرد الإيراني.. هذه آخر التطورات

تشهد اسرائيل حالياً استنفاراً كبيراً وطارئاً وذلك استعداداً لحدوث ضربة إيرانية خلال الساعات المقبلة، وذلك رداً على إستهداف قنصلية إيران في دمشق قبل أسبوعين.

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ماذا يجري الآن؟ نقاطٌ آخر التطورات داخل إسرائيل:

1- الجيش الإسرائيلي ينشر قواته في مختلف أنحاء إسرائيل بما في ذلك عناصر الهجوم إذا لزم الأمر

2- تل أبيب تعلن إغلاق المدارس وكافة المؤسسات التربوية في إسرائيل اعتباراً من يوم غدٍ الأحد لأسباب أمنية

3- عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات في إطار حالة الإستعداد للضربة الإيرانية

4- اجتماع طارئ سيعقد الليلة للمجلس الحربي الإسرائيلي يليه اجتماع للمجلس الوزاري المصغر

5- في ظل التوترات الأمنية، انتقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته يوم السبت إلى منزل عائلة الملياردير سيمون فاليك في حي تلبيوت بالقدس، حيث يوجد، بحسب تقارير مختلفة، ملجأ متطور مضاد للصواريخ

6- الجيش الإسرائيلي يعلن أنه بناء على تقييم الوضع ونظراً للوضع الأمني ستنشر قيادة الجبهة الداخلية تحديثًا للتعليمات.