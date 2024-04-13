خطوة طارئة.. الأردن يعلن إغلاق الأجواء الجوية بشكل مؤقت

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، مساء اليوم السبت، إغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت واحترازي، وذلك في ضوء التوترات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

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وفي بيانٍ لها، قالت الهيئة: "حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية، وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، وبعد تقييم المخاطر وفقاً للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت واحترازي ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة، ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".