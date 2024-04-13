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عربي-دولي

وسط التوتر.. هذا ما حصل مع طائرة إماراتية كانت مُتجهة إلى إسرائيل

Lebanon 24
13-04-2024 | 15:44
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ذكرت تقارير عديدة أن طائرة تابعة لشركة طيران "فلاي دبي" الإماراتية، عادت أدراجها إلى الإمارات بعدما كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون في إسرائيل.
وتحدثت التقارير عن أن تلك الخطوة جاءت عقب تويشات طالت نظام الـ"GPS" العالمي، وهو الأمر الذي انسحب على عدد من الدول الأخرى بينها لبنان.
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إلى ذلك، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، مساء اليوم السبت، إغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت واحترازي، وذلك في ضوء التوترات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
وفي بيانٍ لها، قالت الهيئة: "حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية، وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، وبعد تقييم المخاطر وفقاً للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت واحترازي ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة، ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".
 
 
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