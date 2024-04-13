وسط التوتر.. هذا ما حصل مع طائرة إماراتية كانت مُتجهة إلى إسرائيل

ذكرت تقارير عديدة أن طائرة تابعة لشركة طيران "فلاي دبي" الإماراتية، عادت أدراجها إلى الإمارات بعدما كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون في إسرائيل.

وتحدثت التقارير عن أن تلك الخطوة جاءت عقب تويشات طالت نظام الـ"GPS" العالمي، وهو الأمر الذي انسحب على عدد من الدول الأخرى بينها لبنان.

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