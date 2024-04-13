ليلة ساخنة في إسرائيل.. الهجوم الإيراني بدأ!

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بدء الهجوم الإيراني ضدّ إسرائيل وذلك باستخدام عشرات الطائرات المُسيرة.



Advertisement بدورها، ذكرت قناة "العربية" أن هناك تقديرات تفيد بإطلاق مُسيّرات من العراق واليمن باتجاه إسرائيل، ومن المُتوقع أن تصل إسرائيل خلال ساعات. بدورها، ذكرت قناة "العربية" أن هناك تقديرات تفيد بإطلاق مُسيّرات من العراق واليمن باتجاه إسرائيل، ومن المُتوقع أن تصل إسرائيل خلال ساعات.

وقال شهود عيان لـ"سكاي نيوز عربية"، إنهم شاهدوا طائرات مسيّرة فوق محافظتي ميسان والناصرية العراقيتين، تحلق على ارتفاع منخفض جداً.

في المقابل، قالت وسائل إعلام إيرانية إن أكثر من 50 طائرة مسيرة إيرانية تم إطلاقها باتجاه إسرائيل، فيما تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن أنباء تفيد بإغلاق مطار بن غوريون الليلة لمدة 3 ساعات.



غالانت: إسرائيل تترقب عن كثب هجوماً إيرانياً محتملاً



من ناحيته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إسرائيل "تترقب عن كثب هجوماً محتملاً" عليها من جانب إيران وحلفائها في المنطقة، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذا التهديد، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف غالانت في بيان، أنه يتعين على "الإسرائيليين أن يستجيبوا لأي أوامر قد تصدر عن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش، التي ترصد الصواريخ القادمة والتهديدات الجوية الأخرى حتى يتمكنوا من معرفة ما إذا كان عليهم الاحتماء أم لا".



بايدن يعود إلى واشنطن بشكل عاجل



في غضون ذلك، عاد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى واشنطن اليوم، للتشاور مع فريق الأمن القومي بعد يوم من التصريح بأنه يتوقع هجوما إيرانيا على إسرائيل “عاجلاً وليس آجلاً”، بحسب وكالة "رويترز".



وذكر البيت الأبيض، أن بايدن قطع رحلته في العطلة الأسبوعية إلى ديلاوير مبكرا لمناقشة الأحداث في الشرق الأوسط.



وحذر بايدن إيران من الانتقام حتى مع توقعه أن الهجوم قد يكون وشيكاً، وقال: "نحن ملتزمون الدفاع عن إسرائيل. سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل ولن تنجح إيران".

