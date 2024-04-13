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عربي-دولي

تحسبا لرد إيراني.. وزير خارجية إسرائيل يلغي زيارته للنمسا والمجر

Lebanon 24
13-04-2024 | 16:40
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، تأجيله زيارته إلى النمسا والمجر نتيجة "الوضع الأمني" الداخلي.

 جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وسط تأهب تل أبيب لرد انتقامي إيراني محتمل، بعد "اغتيال" الأولى قياديا كبيرا بالحرس الثوري في غارة استهدفت مبنى القسم القنصلي بسفارتها في دمشق مطلع الشهر الجاري.

 وأفاد البيان، أن "وزير الخارجية يؤجل زيارته الدبلوماسية غدا إلى المجر والنمسا، بسبب الوضع الأمني"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

 وأضاف أن الزيارة تم تأجيلها "إلى إشعار آخر".

 وأشار البيان، إلى أن الزيارة المؤجلة كانت "تتضمن عددا من اللقاءات السياسية مع رئيس المجر (تاماس سوليوك) ومستشار النمسا (كارل نيهامر) ووزيري خارجية المجر (بيتر سيارتو) والنمسا (ألكسندر شالنبرغ)، برفقة عائلات الأسرى المحتجزين في غزة".

( الأناضول)
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