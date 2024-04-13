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عربي-دولي

متى ستصل طائرات إيران إلى إسرائيل؟ إليكم الموعد

Lebanon 24
13-04-2024 | 16:49
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بعد بدء الرد الإيراني ضد إسرائيل هذه الليلة، انتقاماً للضربة التي طالت القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أسبوعين، تتجه الأنظار إلى المدة التي ستستغرقها الطائرات المسيرة التي أطلقتها طهران لتصل إلى إسرائيل، لاسيما بعدما قيل أن الرد سيأتي عبر المئات منها بشكلٍ أساسي.
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وفي السياق، ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن طائرة من دون طيار تحتاج لـ9 ساعات تقريباً للوصول إلى إسرائيل انطلاقاً من إيران.
أما بالنسبة لصواريخ كروز، فإنها تحتاج إلى ساعتين للوصول إلى إسرائيل، بينما الصواريخ الباليستية تستغرق فقط 12 دقيقة.
في غضون ذلك، نقلت القناة الـ12 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الطائرات من دون طيار ستصل إلى إسرائيل حوالى الساعة 2 - 3 صباحاً، مشيرين إلى أنه قد يتم اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي.
 
 
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