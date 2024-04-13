إيران: نفذنا عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على القصف الإيراني لقنصليتنا في سوريا

Advertisement

أعلن التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني بدأ قبل قليل هجومًا بالمسيّرات ضد أهداف في الأراضي المحتلة.وغرد الحرس الثوري الإيراني على منصة إكس "إذا جاء نصر الله والفتح".وأعلن الحرس الثوري الإيراني "أنّنا نفذنا عملية بطائرات مسيرة وصواريخ، ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا".واشار إلى أنّ "العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة".