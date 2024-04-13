أصعب ليلة في الشرق الأوسط.. هذه تفاصيل الرّد الإيراني ضد إسرائيل

ليلة ساخنة جداً يشهدها الشرق الأوسط وذلك بعدما بدأت إيران ردّها ضد إسرائيل إنتقاماً للقصف الذي طال قنصلية طهران في دمشق قبل نحو أسبوعين.

أحداث كثيرة حصلت خلال هذه الليلة خصوصاً بعدما أطلقت إيران طائرات مسيرة من دون طيار، فيما من المرتقب أيضاً أن تدخل صواريخ "كروز" على الخط بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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فماذا في تفاصيل هذه الليلة الحامية؟

استنفار إسرائيلي طارئ

وخلال ساعات المساء، شهدت إسرائيل استنفاراً كبيراً وطارئاً وذلك استعداداً لحدوث الضربة الإيرانية.

وفي السياق، نشر الجيش الإسرائيلي قواته في مختلف أنحاء إسرائيل بما في ذلك عناصر الهجوم إذا لزم الأمر، كما أغلقت تل أبيب المدارس وكافة المؤسسات التربوية في إسرائيل اعتباراً من يوم الأحد لأسباب أمنية.

في غضون ذلك، قامت عشرات الطائرات المقاتلة بدوريات في إطار حالة الإستعداد للضربة الإيرانية، بينما انتقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته يوم السبت إلى منزل عائلة الملياردير سيمون فاليك في حي تلبيوت بالقدس، حيث يوجد، بحسب تقارير مختلفة، ملجأ متطور مضاد للصواريخ.

إعلان لحظة بدء الرد الإيراني

وعند الساعة 10.45 مساءً، أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بدء الهجوم الإيراني ضدّ إسرائيل وذلك باستخدام عشرات الطائرات المُسيرة.

كذلك، ذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني بدأ هجوماً بالمسيّرات ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، نشر الحرس الثوري الإيراني منشوراً قال فيه: "إذا جاء نصر الله والفتح".

كذلك، قال الحرس إنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ، ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا"، وأضاف: "العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة".

بدورها، ذكرت قناة "العربية" أن هناك تقديرات تفيد بإطلاق مُسيّرات من العراق واليمن باتجاه إسرائيل.

كذلك، قال شهود عيان لـ"سكاي نيوز عربية"، إنهم شاهدوا طائرات مسيّرة فوق محافظتي ميسان والناصرية العراقيتين، تحلق على ارتفاع منخفض جداً.

في المقابل، قالت وسائل إعلام إيرانية إن أكثر من 50 طائرة مسيرة إيرانية تم إطلاقها باتجاه إسرائيل، فيما تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن أنباء تفيد بإغلاق مطار بن غوريون الليلة لمدة 3 ساعات.

في غضون ذلك، عاد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى واشنطن اليوم، للتشاور مع فريق الأمن القومي ومناقشة وضع الشرق الأوسط.

أكثر من 100 طائرة من دون طيار تدخل الجبهة



إلى ذلك، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية بدأت باعتراض طلائع المسيرات الإيرانية في شرق سوريا وأجواء الأردن.

في الوقت نفسه، ذكرت القناة أن طائرة من دون طيار تحتاج لـ9 ساعات تقريباً للوصول إلى إسرائيل انطلاقاً من إيران.

أما بالنسبة لصواريخ كروز، فإنها تحتاج إلى ساعتين للوصول إلى إسرائيل، بينما الصواريخ الباليستية تستغرق فقط 12 دقيقة.

في غضون ذلك، نقلت القناة الـ12 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الطائرات من دون طيار ستصل إلى إسرائيل حوالى الساعة 2 - 3 صباحاً، مشيرين إلى أنه قد يتم اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ الجيش الإسرائيلي اكتشف أكثر من 100 طائرة بدون طيار تم إطلاقها باتجاه إسرائيل من جميع أنحاء إيران.

وذكرت الصحيفة أنّ الجيش يقوم بالتحقق والمراقبة مع الجيش الأميركي لاحتمال إطلاق أسلحة إضافية، بما في ذلك صواريخ كروز التي من المتوقع أن تصل إلى إسرائيل في الساعات المقبلة.

كذلك، قالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة إطلاق نار مستمر من قبل حزب الله في لبنان، وهو في حالة تأهب قصوى أمامه.

إغلاق مجالات جوية

وفي الأردن والعراق، أعلنت السلطات الرسمية هناك إغلاق المجالات الجوية وسط التوتر في المنطقة.

وفي لبنان، أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل بياناً أعلنت فيه وقف جميع الرحلات في مطار بيروت.

أما في إسرائيل، فقد جرى إغلاق المجال الجوي في إسرائيل حتى الساعات المقبلة.



