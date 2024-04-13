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عربي-دولي
نتنياهو يعقد اجتماعاً لحكومة الحرب في مقر الجيش في تل أبيب
Lebanon 24
13-04-2024
|
17:30
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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء عقد اجتماعا لحكومة الحرب في مقر الجيش بتل أبيب بعد تصاعد الأعمال القتالية مع إيران.
من جهة أخرى، أعلنت إسرائيل أنها ستغلق مجالها الجوي مساء السبت اعتباراً من الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش (00:30 بالتوقيت المحلي) بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن هجوم بمسيرات أطلقته إيران باتجاه اسرائيل.
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وجاء في بيان للسلطات الملاحية الإسرائيلية "وفقًا للتعليمات الأمنية، اعتبارًا من الساعة 00:30 هذا المساء، سيتم إغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات الجوية الدولية والوطنية".
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