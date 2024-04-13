Advertisement

عربي-دولي

إيران تحذّر من فتح أجواء أي دولة أمام هجمات إسرائيلية عليها

Lebanon 24
13-04-2024 | 17:55
A-
A+
Doc-P-1186999-638486530610492589.jpg
Doc-P-1186999-638486530610492589.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني حذر من أن طهران سترد بحزم على أي دولة تفتح مجالها الجوي أو أراضيها لهجمات إسرائيلية على إيران.

وبعد إعلان الحرس الثوري الإيراني بدء الهجوم على إسرائيل، أعاد المرشد الإيراني علي خامنئي نشر تغريدة على حسابه بموقع "إكس"، كان توعّد فيها بالانتقام.
Advertisement

ونشر المرشد الأعلى في إيران تغريدة كان قد كتب فيها سابقاً:"سيتم معاقبة النظام الشرير".

وتأتي التغريدة كجزء من تحضيرات دعائية لإيران تزامنت مع بدء الهجمات التي جرى التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل غير مباشر، بحسب وسائل إعلام غربية.

وقالت إسرائيل مساء السبت إن "وابل من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت باتجاهها وإن أنظمة الدفاع جاهزة لإسقاطها أو لإطلاق صفارات الإنذار لمطالبة السكان في أي منطقة مهددة بالاحتماء".

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الطائرات المسيرة ستستغرق عدة ساعات للوصول إلى إسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:26 | 2024-04-13
19:16 | 2024-04-13
18:55 | 2024-04-13
18:25 | 2024-04-13
18:18 | 2024-04-13
18:11 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24