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الأردن ينفي إعلان حالة الطوارئ

Lebanon 24
13-04-2024 | 18:18
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نفى المتحدث باسم الحكومة الأردنية إعلان حالة الطوارئ في المملكة وقال إن التقارير الإعلامية التي ذكرت ذلك لا أساس لها من الصحة.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": "الحياة تسير بشكل منتظم وليس هنالك ما يستدعي إثارة القلق بين المواطنين".
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وأضاف أن "الحكومة ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية تجاه من يبث أية إشاعات أو مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت من دقة المعلومات".
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