الأردن ينفي إعلان حالة الطوارئ

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نفى المتحدث باسم الحكومة الأردنية إعلان حالة الطوارئ في المملكة وقال إن التقارير الإعلامية التي ذكرت ذلك لا أساس لها من الصحة.وقال لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": "الحياة تسير بشكل منتظم وليس هنالك ما يستدعي إثارة القلق بين المواطنين".وأضاف أن "الحكومة ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية تجاه من يبث أية إشاعات أو مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت من دقة المعلومات".