إسرائيل تضع الجولان ونفاتيم وديمونة وإيلات في حالة تأهّب

وضع الجيش الإسرائيلي الجزء الشمالي من هضبة الجولان المحتلة وكذلك نفاتيم وديمونة وإيلات في حالة تأهب تحسبا لاحتمال تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، وأمر السكان بالبقاء بالقرب من الملاجئ.

ونفاتيم هي موقع قاعدة جوية إسرائيلية. وتملك إسرائيل مفاعلا نوويا في ضواحي ديمونة. وإيلات هي ميناء جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، وقد تعرضت لهجمات متكررة شنتها جماعة الحوثي اليمنية.

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