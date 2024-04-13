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عربي-دولي

دوي صفارات إنذار وانفجارات في أنحاء إسرائيل

Lebanon 24
13-04-2024 | 19:16
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قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صفارات الإنذار في مواقع في أنحاء إسرائيل في وقت مبكر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).
وسمع شاهد من رويترز في القدس دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض جوي لطائرات مسيرة أطلقتها إيران عرضتها محطة تلفزيونية محلية.
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وهدّد مسؤول إسرائيلي كبير طهران قائلاً إن إسرائيل ستردّ بقوة على الهجوم الإيراني غير المسبوق.

وأفاد مصدران أمنيان بالمنطقة أن مقاتلات أردنية أطلقت النار على عشرات المُسيرات الإيرانية في شمال ووسط الأردن وهي في طريقها لإسرائيل.
وقال المصدران إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي للمملكة.
وأضافا أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب أي نشاط لطائرات مسيرة قادمة من اتجاه العراق وسوريا.

وسمع سكان عدة مدن في شمال الأردن بالقرب من سوريا ومناطق وسط المملكة وجنوبها صوت نشاط جوي مكثف.
وقال مصدر أمني إن القوات الجوية الأردنية تكثف طلعاتها الاستطلاعية.

وقال الأردن في وقت سابق إنه أغلق مجاله الجوي اعتباراً من مساء السبت أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، فيما وصفها مسؤولون لرويترز بأنها إجراءات احترازية تحسباً لشن هجوم إيراني عبر حدوده.

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