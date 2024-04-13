إيران: الهجوم على مراحل وكل مرحلة أشدّ من سابقاتها

على الرغم من إعلان بعثة إيران في الأمم المتحدة أنه "يمكن اعتبار الأمر منتهياً"، نقلت وكالة "فارس" عن مصدر مطلع قوله إن الهجوم الإيراني صمم على مراحل عدة وكل مرحلة ستكون أشد من سابقاتها حسب الظروف.

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