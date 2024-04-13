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عربي-دولي

إيران: الهجوم على مراحل وكل مرحلة أشدّ من سابقاتها

Lebanon 24
13-04-2024 | 19:26
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على الرغم من إعلان بعثة إيران في الأمم المتحدة أنه "يمكن اعتبار الأمر منتهياً"، نقلت وكالة "فارس" عن مصدر مطلع قوله إن الهجوم الإيراني صمم على مراحل عدة وكل مرحلة ستكون أشد من سابقاتها حسب الظروف.
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