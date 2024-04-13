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جلسة طارئة لمجلس الأمن.. وغوتيرش يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

Lebanon 24
13-04-2024 | 23:03
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يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الأحد، بناء على طلب من إسرائيل لإدانة الهجوم الإيراني عليها وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

 وكتب جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة إكس "يمثل الهجوم الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين وأتوقع أن يستخدم المجلس كل الوسائل لاتخاذ إجراء ملموس ضد إيران".
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وقالت رئاسة مجلس الأمن الدولي إن من المقرر عقد اجتماع طارئ الأحد عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وكان قد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم الإيراني على إسرائيل ودعا إلى ضبط النفس والوقف الفوري للأعمال القتالية.

وقال جوتيريش في بيان "أشعر بقلق شديد إزاء الخطر الحقيقي المتمثل في التصعيد المدمر على مستوى المنطقة. أحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبيرة على جبهات متعددة في الشرق الأوسط".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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