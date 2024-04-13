إيران نفذت تهديدها وإسرائيل تعترض "الغالبية العظمى" من الصواريخ الإيرانية

نفذت ايران ما هو أشبه باستعراض قوة في أجواء المنطقة ومحاولة لتثبيت صورة ردع جديدة، مطلقة عشرات المسيّرات والصواريخ الباليستية ومن نوع "كروز" باتجاه اسرائيل.

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وتشهد المنطقة حبس أنفاس حيال المدى الذي سيبلغه التصعيد، لاسيما مع تعمد ايران الاعلان عبر بعثتها في الأمم المتحدة بأن ردها مورس "وفق القانون الدولي وأنه انتهى".

وساهم حلفاء اسرائيل، لاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا في اعتراض الهجوم الايراني، فيما اعترفت تل أبيب باصابة مطار عسكري في النقب خلال الهجوم بأضرار طفيفة.

وتقاطعت المعلومات عن إطلاق ايران نحو 200 صاروخ باتجاه اسرائيل، علماً أن ا لحرس الثوري الإيراني أعلن تنفيذ رد على الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف القنصلية في سوريا، وذلك بالصواريخ والمسيّرات، كما جاء في بيان أول.

وأكد إصابة قاعدة عسكرية اسرائيلية في النقب، في حين أعلن الطرف الاسرائيلي اعتراض 99 في المئة من الهجوم الايراني.

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير غندلمان، إن إسرائيل اعترضت الغالبية العظمى من الصواريخ الباليستية الإيرانية التي دخلت المجال الجوي الإسرائيلي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه لا ينصح السكان في أي منطقة بإسرائيل بالاستعداد للاحتماء، في إشارة إلى نهاية التهديد الذي تشكله الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأضاف المتحدث عبر منصة "إكس": "تم إطلاق أكثر من 200 تهديد جوي حتى الآن على إسرائيل. تم اعتراض العشرات من صواريخ كروز والطائرات المسيرة الإيرانية خارج حدود إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ أمس، مشيرا إلى أنه تسنى اعترض العديد منها بعيدا عن حدود إسرائيل لكنه أضاف أن إطلاق النار مستمر.

ولفت إلى أن عدداً محدوداً من عشرات الصواريخ أرض-أرض الإيرانية سقطت في إسرائيل، ما أدى إلى إصابة فتاة وإلحاق أضرار طفيفة بمنشأة عسكرية في الجنوب.