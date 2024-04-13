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عربي-دولي
بعد ليل ساخن.. إليكم تفاصيل الهجوم الإيراني على إسرائيل
Lebanon 24
13-04-2024
|
23:07
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بعد تحذيرات متتالية، نفّذت إيران تهديداتها، وردّت على استهداف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق، حيث ألهب الردّ مساء الشرق الأوسط أمس، إذ أطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في أول هجوم مباشر تشنه على دولة الإحتلال.
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وانطلقت صفارات الإنذار في عدد من المواقع الإسرائيلية. وقال صحفيون من رويترز في إسرائيل إنهم سمعوا دويا قويا نتيجة لما وصفته وسائل إعلام محلية بأنه اعتراض جوي لطائرات مسيرة متفجرة. وقالت السلطات إن طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات أصيبت بجروح خطيرة.
وحسب السلطات الإسرائيلية، أطلقت إيران سرباً كثيفاً مكوناً من 200 طائرة مسيّرة فتاكة وصواريخ بالستية وصواريخ كروز، وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم اعتراض "غالبية" المسيّرات والصواريخ بواسطة نظام الدفاع الجوي "بالتعاون مع حلفاء إسرائيل الاستراتيجيين قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية".
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إيران أطلقت، خلال هجومها الذي استمر 5 ساعات، 185 طائرة بدون طيار "مسيرة" و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض أرض.
وأضاف أنّ "عدداً من الصواريخ الإيرانية سقطت في الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة في قاعدة عسكرية، لكن من دون وقوع ضحايا".
وتابع "أصيبت فتاة صغيرة فقط بجروح ونأمل أن تتعافى".
ونُقِلت الفتاة وهي بحال حرجة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، بحسب المتحدث باسم المؤسسة الصحية.
وأفادت خدمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية للإسعاف في بيان بأن "الشرطة تحقّق بظروف إصابتها".
وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أيضًا إنها اهتمت بـ 31 جريحًا إصاباتهم طفيفة و"تبدو عليهم أعراض قلق أو إصابات ناجمة عن بحثهم عن مأوى".
ونقلت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه قوله إنه سيكون هناك "رد قوي" على الهجوم.
إيرانيًا، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأنّ أهمّ قاعدة جوّية في النقب في جنوب إسرائيل تعرّضت "لأضرار جسيمة" بعدما أصابتها صواريخ إيرانية ليل السبت الأحد.
وذكرت إرنا أنّ "أهمّ قاعدة جوّية في النقب أصابها صاروخ خيبر... وتشير الصور والبيانات إلى وقوع أضرار جسيمة في هذه القاعدة". من جهته أفاد التلفزيون الرسمي بأنّه "وفقاً للمعلومات الواردة، فإنّ نصف الصواريخ التي أُطلِقت قد أصابت هدفها بنجاح".
وقالت مصادر إسرائيلية إن الرئيس بايدن حض إسرائيل على عدم الرد على إيران، حيث استأنف اجتماعه مع فريق الأمن القومي بعد توقف قصير أعقب اجتماعا استمر لنحو ساعتين.
وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في بيان إن هناك أنباء أيضا عن إطلاق جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن طائرات مسيرة على إسرائيل.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مقاتلات أميركية وبريطانية شاركت في إسقاط بعض الطائرات المسيرة المتجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود العراقية السورية. وقال مسؤولان أميركيان إن الجيش الأميركي أسقط عشرات الطائرات المسيرة المتجهة لإسرائيل.
وأعلنت إسرائيل ولبنان إغلاق مجالهما الجوي مساء يوم السبت. وذكر مصدران أمنيان أن الأردن، وضع دفاعاته الجوية في حالة تأهب لاعتراض أي طائرة مسيرة أو صاروخ ينتهك مجاله الجوي.
وقالت مصادر عسكرية سورية إن سوريا وضعت أنظمتها للدفاع أرض-جو حول العاصمة والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى.
بالتوازي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم إنها أطلقت صواريخ على قاعدة إسرائيلية.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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