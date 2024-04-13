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بايدن عن الهجوم الإيراني: لا تستطيع إيران تهديد أمن إسرائيل فعليًا

Lebanon 24
13-04-2024 | 23:23
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بايدن أبلغ نتيناهو أنه سيعارض أي هجوم إسرائيلي مضاد ضد إيران
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن إيران لا تستطيع أن تهدّد أمن إسرائيل، مشيرًا إلى أن الجيش الأميركي ساعد إسرائيل في إسقاط جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة من إيران، والردّ سيكون "ديبلوماسيًا"، حيث أشارت وسال إعلام أميركية أن بايدن أبلغ نتيناهو أنه سيعارض أي هجوم إسرائيلي مضاد ضد إيران.
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وفي بيان له قال بايدن: "في وقت سابق من اليوم، شنت إيران – ووكلاؤها الذين يعملون انطلاقا من اليمن وسوريا والعراق – هجوما جويا غير مسبوق ضد المنشآت العسكرية في إسرائيل. وإنني أدين هذه الهجمات بأشد العبارات الممكنة."

وأضاف البيان: "بناءً على توجيهاتي، ومن أجل دعم الدفاع عن إسرائيل، قام الجيش الأميركي بنقل طائرات ومدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي إلى المنطقة على مدار الأسبوع الماضي. وبفضل عمليات الانتشار هذه والمهارة الاستثنائية التي يتمتع بها أفراد جنودنا، ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة تقريبًا."

وأكد بايدن في بيانه أن صد الهجمات الإيرانية تقدم رسالة واضحة لإيران أنها لا تستطيع تهديد أمن إسرائيل بشكل فعال.

وأضاف البيان: "لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء نتنياهو لأؤكد من جديد التزام أميركا الصارم بأمن إسرائيل. وأخبرته أن إسرائيل أظهرت قدرة رائعة على الدفاع ضد الهجمات غير المسبوقة وهزيمتها ــ مما أرسل رسالة واضحة إلى خصومها مفادها أنهم لا يستطيعون تهديد أمن إسرائيل بشكل فعال."

وختم البيان بالقول: "غدا، سأجتمع مع زملائي من زعماء مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني الوقح".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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