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عربي-دولي

في خضم الهجوم الإيراني.. انفجارات تهزّ دمشق

Lebanon 24
13-04-2024 | 23:37
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أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية ليل السبت الأحد في دمشق، وذلك بعدما أعلنت إيران شن هجوم بمسيرات وصواريخ على إسرائيل، المجاورة لسوريا.

وقال المراسلون إن انفجارات عدة سمعت في العاصمة السورية. ولم تشر وسائل الاعلام الرسمية الى هذه الانفجارات حتى الآن.
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وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جانبه، إلى دوي انفجارات في سماء دمشق وكذلك في حمص وحماة، وفي درعا، وعلى الساحل السوري أيضاً.

وأوضح المرصد أن الانفجارات "ناجمة عن محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام اعتراض الطائرات والصواريح الإسرائيلية التي تحاول التصدي للصواريخ الإيرانية".

وقالت مصادر أمنية لرويترز إن الجيش الأميركي أسقط عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية في محافظتي السويداء ودرعا بجنوب سوريا بالقرب من الحدود الأردنية وذلك انطلاقا من قواعد لم يُكشف عنها في المنطقة.

كما ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن طائرات حربية أميركية وبريطانية أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود بين العراق وسوريا.(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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