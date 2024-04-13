Advertisement

عربي-دولي

أرقامٌ عن الرد الإيراني ضد إسرائيل.. إليكم عدد الصواريخ والمسيرات التي تم إطلاقها

Lebanon 24
13-04-2024 | 23:54
A-
A+
Doc-P-1187069-638486751368768728.jpg
Doc-P-1187069-638486751368768728.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية أن إيران أطلقت على إسرائيل ما يزيد على 330 مسيرة وصاروخا، خلال "الرد الإيراني" على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في وقت سابق.

Advertisement
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إيران أطلقت، خلال هجومها الذي استمر 5 ساعات، 185 طائرة بدون طيار "مسيرة" و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض أرض.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية هذه الأرقام وقالت "إيران أطلقت 185 طائرة مسيرة و110 صواريخ أرض-أرض و36 صاروخ كروز في هجومها على إسرائيل".

وكانت إيران شرعت في وقت متأخر من مساء أمس السبت في هجوم واسع النطاق، على أهداف داخل إسرائيل، في هجوم قالت صحيفة هآريتس الإسرائيلية إنه "أول هجوم تشن فيه طهران هجوما عسكريا مباشرا على إسرائيل رغم عقود من العداء" بينهما.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الهجوم الإيراني على إسرائيل استمر نحو 5 ساعات".

وقال الجيش الإسرائيلي، أثناء الهجوم، إن غالبية الصواريخ التي أطلقت من إيران "تم اعتراضها خارج حدود إسرائيل ونواصل صد تهديداتها".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن "150 صاروخا أطلق من إيران باتجاه إسرائيل" وتم اعتراض 99% منها من منظومات الاعتراض الصاروخية.

وصرح 3 مسؤولين أميركيين، لرويترز، بأن الجيش الأميركي أسقط عشرات الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه تم اعتراض نحو 100 مسيرة إيرانية بعيداً عن الحدود من قبل سلاحي الجو الأميركي والبريطاني.

وكان مسؤول أميركي كبير قال لشبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية، إنهم يعتقدون الآن أنه سيكون هناك ما يتراوح بين 400 إلى 500 طائرة مسيرة وصاروخ سيتم إطلاقها على إسرائيل من العراق وسوريا وجنوب لبنان والحوثيين، ولكن سيتم إطلاق الجزء الأكبر من إيران.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكلفة اعتراض الهجمات الإيرانية على إسرائيل "تقترب من مليار دولار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:47 | 2024-04-14
01:44 | 2024-04-14
01:08 | 2024-04-14
00:49 | 2024-04-14
00:35 | 2024-04-14
00:25 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24