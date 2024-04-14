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أوّل تعليق من نتنياهو على الهجوم الإيراني.. هذا ما قاله

Lebanon 24
14-04-2024 | 00:25
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في أوّل تعليق على الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي يأتي كرد على استهداف الإحتلال للقنصلية الإيرانية في دمشق، قال رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة "إكس" أن إسرائيل تصدت للهجوم، كاتبًا:" تصدينا للهجوم الإيراني.. ومعا سننتصر".
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كما أعلن مكتب نتنياهو بشكل منفصل أن "إسرائيل ستواصل بكل قوة السعي لتحقيق أهداف الحرب ضد حماس وإعادة المختطفين الـ 133 من غزة في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن إيران تسعى إلى توحيد الساحات وإحداث تصعيد شامل في المنطقة.
 
من جهته، أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل اعترضت 99% من الهجمات التي نفذتها إيران، لافتًا إلى إصابة فتاة من جراء الهجوم الإيراني.
 
وأعلن أنّ "إيران اتخذت إجراءات تدفع المنطقة إلى التصعيد وحالة التأهب مستمرة والمواجهة لم تنته بعد".
 
وأضاف:" بعض عمليات الإطلاق التي تمت ليلا كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران".
 
يُذكر أن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على أهداف في إسرائيل،مساء أمس السبت.
 
 
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