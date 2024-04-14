أزمة تضرب الجيش الأوكراني.. الخطر يتفاقم

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بشكل كبير، يتزايد عدد الفارين من الخدمة العسكرية في أوكرانيا مع تدهور وتردي "آفاق العمليات القتالية".وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الدفع بالمزيد من الرجال إلى الجيش "ثبت أنه أمر صعب"، وإن النقص في الجنود "أصبح حادا".وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مكتب التسجيل والتجنيد العسكري الأوكراني في أوجغورود، يؤكد للمقاتلين أنه ستكون لديهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة إذا تدربوا جيدا.وقال رئيس مكتب التسجيل والتجنيد إن "الجميع يخافون من الموت، لكننا نحاول تشجيعهم على النظر إلى الأمر من وجهة نظر مختلفة".(روسيا اليوم)