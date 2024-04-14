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عربي-دولي

ماذا قصفت إيران في الداخل الإسرائيلي؟ تفاصيل بارزة

Lebanon 24
14-04-2024 | 00:49
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بعد ليل متوتر، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية فجراً، تقريراً رصدت فيه الأهداف التي استهدفتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني في إسرائيل.

وأوضحت "إرنا" أن الحرس الثوري الإيراني استهدف بصواريخه "قاعدة نفاطيم الجوية".
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ووفق الوكالة، فإن "هذه القاعدة التي تقع جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة صحراء النقب وبالقرب من مدينة بئر السبع، بمدرج يبلغ طوله 3400 متر، هي الحظيرة والقاعدة الرئيسية لمقاتلات إف-35".

وأضاف التقرير: "في شباط من العام الماضي، تدربت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني على هجوم صاروخي على نموذج محاكاة لحظائر هذه القاعدة الجوية الصهيونية". 
 
من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن الهجوم الإيراني مستمر وأن المقاتلات الإسرائيلية ما تزال في الأجواء، واصفا الهجوم الإيراني بـ"التصعيد الخطير".

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أن إيران "أطلقت عشرات الصواريخ أرض أرض باتجاه إسرائيل".(روسيا اليوم)

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