رسالة من السّنوار إلى اسماعيل هنية.. ماذا تضمنت؟ (صورة)

بعث رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، رسالة إلى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، لتعزيته باستشهاد أبنائه وأحفاده في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة.



وكتب السنوار في رسالته: "باسمي واسم إخواني في قيادة الحركة في قطاع غزة، وباسم إخواننا أبو خالد وإخوانه في قيادة كتائب القسام، وباسم عموم مجاهدينا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا وشعبنا، نتقدم لكم وللعائلة الكريمة بأسمى آيات العزاء بل المباركة باصطفاء الله لهذه الكوكبة من أبنائكم وأحفادكم".

رسالة تعزية من القائد المجاهد يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة؛ باسمه وقيادة الحركة وباسم الأخ المجاهد أبو خالد الضيف وقيادة القسام إلى أخيه القائد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، باستشهاد أبنائه وأحفاده. pic.twitter.com/3vlLEmVCb4 — يونس أبو جراد (@YunusAbujarad) April 13, 2024 Advertisement

وتابع قائلا: "فهو اصطفاء الشهداء في أشرف معارك الكون، معركة طوفان الأقصى"، مضيفا أننا "نثمن عاليا صمودكم ورباطة جأشكم وأنتم تتلقون هذا الخبر".

وختم السنوار رسالته بالقول: "الله نسأل لكم الثبات والرضا والقبول، ولشهدائكم ولشهداء شعبنا القبول والرضوان ومن منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا".