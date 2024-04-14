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عربي-دولي
بعد إغلاقها خلال الهجوم الإيراني.. دول تُعلن استئناف العمل في مطاراتها
Lebanon 24
14-04-2024
|
01:47
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عمدت بعض الدول في الشرق الأوسط، إلى إغلاق مجالها الجوي تزامناً مع الهجوم الإيراني على إسرائيل، مساء أمس، وذلك قبل أن تعلن استئناف العمل في مطاراتها صباح اليوم الأحد.
فقد أعلنت سلطات الطيران الأردنية أنّ "الأردن أعاد فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه في وقت متأخّر أمس السبت في أعقاب إطلاق إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل".
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كما أعلنت وكالة الأنباء العراقية أنّ "سلطة الطيران المدني أعلنت إعادة فتح الأجواء أمام جميع الطائرات".
كذلك كان قد أعلن مطار بيروت أيضا عن استئناف العمل وسط تعديلات بمواعيد بعض الرحلات.
أما سلطات مطارات الإحتلال فقد أفادت أن القرار اتُّخذ بإعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي في الساعة 7:30 صباح اليوم الأحد، بعد الهجوم الإيراني".
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