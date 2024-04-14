Advertisement

عربي-دولي

بعد إغلاقها خلال الهجوم الإيراني.. دول تُعلن استئناف العمل في مطاراتها

Lebanon 24
14-04-2024 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1187108-638486818562395850.jpeg
Doc-P-1187108-638486818562395850.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمدت بعض الدول في الشرق الأوسط، إلى إغلاق مجالها الجوي تزامناً مع الهجوم الإيراني على إسرائيل، مساء أمس، وذلك قبل أن تعلن استئناف العمل في مطاراتها صباح اليوم الأحد.

فقد أعلنت سلطات الطيران الأردنية أنّ "الأردن أعاد فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه في وقت متأخّر أمس السبت في أعقاب إطلاق إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل".
Advertisement

كما أعلنت وكالة الأنباء العراقية أنّ "سلطة الطيران المدني أعلنت إعادة فتح الأجواء أمام جميع الطائرات".
 
كذلك كان قد أعلن مطار بيروت أيضا عن استئناف العمل وسط تعديلات بمواعيد بعض الرحلات.

أما سلطات مطارات الإحتلال فقد أفادت أن القرار اتُّخذ بإعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي في الساعة 7:30 صباح اليوم الأحد، بعد الهجوم الإيراني".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:31 | 2024-04-14
03:30 | 2024-04-14
03:00 | 2024-04-14
02:34 | 2024-04-14
02:01 | 2024-04-14
01:44 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24