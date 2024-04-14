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خبر عاجل عن هدنة غزة.. إليكم ما تم إعلانه

Lebanon 24
14-04-2024 | 02:01
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ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم الأحد، أن حركة حماس رفضت أحدث مقترح لاستعادة الرهائن الإسرائيليين، قائلا إن إسرائيل ستواصل تحقيق أهدافها في غزة “بكامل قوتها”.
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وأشار البيان الى أن رفض المقترح يظهر أن يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، لا يريد اتفاقا ويحاول استغلال التوترات مع إيران وتصعيد الصراع على المستوى الإقليمي.
المصدر: العربية
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