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عربي-دولي

حماس تعلّق على الهجوم الإيراني على إسرائيل: حق طبيعي وردّ مستحق

Lebanon 24
14-04-2024 | 02:34
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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، إن "العملية العسكرية التي قامت بها إيران ضد الكيان الصهيوني المحتل تعتبر حقا طبيعيا وردا مستحقا على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيال عدد من قادة الحرس الثوري فيها".
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وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي، على الحق الطبيعي للدول ولشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

ودعت الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة، إلى مواصلة إسنادهم لمعركة "طوفان الأقصى"، ولحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. (عربي21)
المصدر: عربي21
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