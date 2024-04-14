22
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حماس تعلّق على الهجوم الإيراني على إسرائيل: حق طبيعي وردّ مستحق
Lebanon 24
14-04-2024
|
02:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، إن "العملية العسكرية التي قامت بها إيران ضد الكيان الصهيوني المحتل تعتبر حقا طبيعيا وردا مستحقا على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيال عدد من قادة الحرس الثوري فيها".
Advertisement
وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي، على الحق الطبيعي للدول ولشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
ودعت الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة، إلى مواصلة إسنادهم لمعركة "طوفان الأقصى"، ولحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. (عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان مكشوف.. اليسا ترقص بدلع في أميركا والجمهور يتفاعل معها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. اليسا ترقص بدلع في أميركا والجمهور يتفاعل معها (فيديو)
04:49 | 2024-04-13
13/04/2024 04:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. هل ألغيت رحلات مطار بيروت بعد بدء الرد الإيراني؟
Lebanon 24
عاجل.. هل ألغيت رحلات مطار بيروت بعد بدء الرد الإيراني؟
16:18 | 2024-04-13
13/04/2024 04:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"جرثومة" في لبنان.. وهذا ما حلّ بالمواطنين!
Lebanon 24
"جرثومة" في لبنان.. وهذا ما حلّ بالمواطنين!
14:42 | 2024-04-13
13/04/2024 02:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أصعب ليلة في الشرق الأوسط.. هذه تفاصيل الرّد الإيراني ضد إسرائيل
Lebanon 24
أصعب ليلة في الشرق الأوسط.. هذه تفاصيل الرّد الإيراني ضد إسرائيل
17:20 | 2024-04-13
13/04/2024 05:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. هل تم توقيف رامي نعيم؟
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. هل تم توقيف رامي نعيم؟
12:24 | 2024-04-13
13/04/2024 12:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:31 | 2024-04-14
معلومات تكشف الأرقام.. كم تكبدت إسرائيل خسائر مالية خلال الهجوم الإيراني؟
03:30 | 2024-04-14
تقرير لـ"National Interest": كيف يمكن وقف التهديد الإيراني؟
03:00 | 2024-04-14
ما بعد الرد الايراني.. تصعيد أم تهدئة؟
02:01 | 2024-04-14
خبر عاجل عن هدنة غزة.. إليكم ما تم إعلانه
01:47 | 2024-04-14
بعد إغلاقها خلال الهجوم الإيراني.. دول تُعلن استئناف العمل في مطاراتها
01:44 | 2024-04-14
رسالة من السّنوار إلى اسماعيل هنية.. ماذا تضمنت؟ (صورة)
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
14/04/2024 11:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
14/04/2024 11:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
14/04/2024 11:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24