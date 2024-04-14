معلومات تكشف الأرقام.. كم تكبدت إسرائيل خسائر مالية خلال الهجوم الإيراني؟

Advertisement

بعد الهجوم الإيراني الكبير بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن تكلفة اعتراض الهجوم تقترب من مليار دولار.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جميع المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت في الأجواء عند الهجوم الإيراني خشية من تعرضها للقصف وهي في قواعدها.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلة نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القوات الأميركية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل.بدوره، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.(روسيا اليوم)