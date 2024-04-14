Advertisement

إقتصاد

معلومات تكشف الأرقام.. كم تكبدت إسرائيل خسائر مالية خلال الهجوم الإيراني؟

Lebanon 24
14-04-2024 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1187141-638486876664051830.jpg
Doc-P-1187141-638486876664051830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الهجوم الإيراني الكبير بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن تكلفة اعتراض الهجوم تقترب من مليار دولار.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جميع المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت في الأجواء عند الهجوم الإيراني خشية من تعرضها للقصف وهي في قواعدها.
Advertisement

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلة نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القوات الأميركية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل.

بدوره، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:48 | 2024-04-14
05:43 | 2024-04-14
05:15 | 2024-04-14
05:10 | 2024-04-14
04:43 | 2024-04-14
04:23 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24