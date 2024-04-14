21
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
معلومات تكشف الأرقام.. كم تكبدت إسرائيل خسائر مالية خلال الهجوم الإيراني؟
Lebanon 24
14-04-2024
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الهجوم الإيراني الكبير بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن تكلفة اعتراض الهجوم تقترب من مليار دولار.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جميع المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت في الأجواء عند الهجوم الإيراني خشية من تعرضها للقصف وهي في قواعدها.
Advertisement
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلة نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القوات الأميركية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل.
بدوره، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"جرثومة" في لبنان.. وهذا ما حلّ بالمواطنين!
Lebanon 24
"جرثومة" في لبنان.. وهذا ما حلّ بالمواطنين!
14:42 | 2024-04-13
13/04/2024 02:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. هل ألغيت رحلات مطار بيروت بعد بدء الرد الإيراني؟
Lebanon 24
عاجل.. هل ألغيت رحلات مطار بيروت بعد بدء الرد الإيراني؟
16:18 | 2024-04-13
13/04/2024 04:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أصعب ليلة في الشرق الأوسط.. هذه تفاصيل الرّد الإيراني ضد إسرائيل
Lebanon 24
أصعب ليلة في الشرق الأوسط.. هذه تفاصيل الرّد الإيراني ضد إسرائيل
17:20 | 2024-04-13
13/04/2024 05:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. هل تم توقيف رامي نعيم؟
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. هل تم توقيف رامي نعيم؟
12:24 | 2024-04-13
13/04/2024 12:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستصل طائرات إيران إلى إسرائيل؟ إليكم الموعد
Lebanon 24
متى ستصل طائرات إيران إلى إسرائيل؟ إليكم الموعد
16:49 | 2024-04-13
13/04/2024 04:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:48 | 2024-04-14
بعد إقرار إسرائيل بتضررها.. ما هي أهمية قاعدة "نيفاتيم" الجوية؟
05:43 | 2024-04-14
مطار الخميني يلغي جميع الرحلات الجوية حتى صباح الغد
05:15 | 2024-04-14
خلال هجومها على إسرائيل.. كم مسيّرة إيرانية اعترضتها أميركا؟
05:10 | 2024-04-14
الصفدي: الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أمنه وسيادته
04:43 | 2024-04-14
تقريرٌ يجيب.. لماذا اعتمدت إيران على المسيّرات بشكل أساسي خلال هجومها؟
04:23 | 2024-04-14
هجوم مباغت أوكراني على روسيا.. أوقع قتلى
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
14/04/2024 13:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
14/04/2024 13:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
14/04/2024 13:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24