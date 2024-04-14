هجوم مباغت أوكراني على روسيا.. أوقع قتلى

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أعلن مسؤول عينته روسيا في منطقة "زابوريجيا" في جنوب أوكرانيا، اليوم الأحد، عن مقتل 15 شخصا، جراء قصف الجيش الأوكراني لبلدة "توكماك" التي تقع تحت السيطرة الروسية.وقال يفغيني باليتسكي، أكبر مسؤول عينته موسكو في المنطقة، إنّ "20 شخصا أصيبوا في القصف مساء الجمعة، من بينهم 12 في حالة خطيرة".وزابوريجيا هي إحدى المناطق الأوكرانية الأربع التي احتلتها القوات الروسية جزئيا، والتي تحركت موسكو لضمها بعد شن غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط 2022.ولم يصدر تعليق من أوكرانيا حول الهجوم، فيما أعلنت الحكومة الألمانية اعتزامها تزويد كييف بنظام دفاع جوي جديد من طراز باتريوت، في إطار حزمة مساعدات عسكرية.(عربي21)