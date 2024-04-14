Advertisement

عربي-دولي

هجوم مباغت أوكراني على روسيا.. أوقع قتلى

Lebanon 24
14-04-2024 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1187157-638486909042315713.jpg
Doc-P-1187157-638486909042315713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مسؤول عينته روسيا في منطقة "زابوريجيا" في جنوب أوكرانيا، اليوم الأحد، عن مقتل 15 شخصا، جراء قصف الجيش الأوكراني لبلدة "توكماك" التي تقع تحت السيطرة الروسية.

وقال يفغيني باليتسكي، أكبر مسؤول عينته موسكو في المنطقة، إنّ "20 شخصا أصيبوا في القصف مساء الجمعة، من بينهم 12 في حالة خطيرة".
Advertisement

وزابوريجيا هي إحدى المناطق الأوكرانية الأربع التي احتلتها القوات الروسية جزئيا، والتي تحركت موسكو لضمها بعد شن غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط 2022.

ولم يصدر تعليق من أوكرانيا حول الهجوم، فيما أعلنت الحكومة الألمانية اعتزامها تزويد كييف بنظام دفاع جوي جديد من طراز باتريوت، في إطار حزمة مساعدات عسكرية.(عربي21)
 
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:48 | 2024-04-14
05:43 | 2024-04-14
05:15 | 2024-04-14
05:10 | 2024-04-14
04:43 | 2024-04-14
03:31 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24