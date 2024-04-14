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عربي-دولي
تقريرٌ يجيب.. لماذا اعتمدت إيران على المسيّرات بشكل أساسي خلال هجومها؟
Lebanon 24
14-04-2024
|
04:43
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بمعدل وصل إلى أكثر من 185 طائرة مسيّرة تم استخدامها خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل، رفعت إيران الستار عن حقبة جديدة من الحروب في المنطقة، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية
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وأضافت الصحيفة، أن اختيار إيران تنفيذ هجومها اعتمادا على المسيّرات أساسا جاء لتمتعها بالعديد من المواصفات التي تشجع على استخدامها. فهي أولا ذات حجم صغير، إذ يبلغ طولها عدة أمتار فقط، وعرضها لا يتجاوز المترين، كما أن وزن رأسها الحربي يصل إلى 40 كيلوغراما.
وتابعت الصحيفة بأن هذه المسيّرات رخيصة الثمن، ولها قدرة كبيرة على الطيران المنخفض على مدى طويل، مبرزة أنه رغم أن بطء سرعتها يهدد بكشفها مبكرا فإن بإمكان هذه المسيّرات تغيير مسارها واتجاها على عكس الصاروخ ذي التكلفة العالية والذي يطير في مسار محدد.
وقالت جيروزاليم بوست إن المسيّرات الإيرانية قادرة على إصابة أهدافها بدقة، ويمكن إطلاقها من مجموعة مختلفة من المنصات، كالسفن أو الشاحنات أو حتى الحاويات التي تستخدم في النقل البحري. وهذا يمنح إيران خيارات متعددة لاستخدام هذه المسيّرات التي طورتها على مدى سنوات.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن المسيّرات الإيرانية استخدمت خلال الحرب الروسية الأوكرانية، ومكن ذلك إيران من تطويرها، وتحسين مداها وقدرتها على المناورة وإصابة أهدافها بدقة، بالتعاون مع الجانب الروسي.
وأبرزت بأن إيران تريد أن تجعل من مسيّراتها الأكثر مبيعا في مناطق مختلفة من العالم، موضحة أن حقبة المسيّرات الإيرانية قادمة لا محالة كالقطار سرعته بطيئة لكنه لابد له أن يصل، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير للإسرائيليين.
وكشف جيروزاليم بوست أن الهجوم بهذه المسيّرات على إسرائيل خلف وضعا سرياليا للإسرائيليين الذين جلسوا في بيوتهم ينتظرون وصول تلك المسيّرات المهاجمة التي قد يستغرق وصولها ساعات، لكنها آتية وقد تضرب أهدافها إن لم يتم إسقاطها.(الجزيرة)
المصدر:
الجزيرة
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