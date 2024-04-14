الصفدي: الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أمنه وسيادته

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن وقف العدوان على غزة وإنهاء الاحتلال وحل الدولتين هو سبيل وقف التصعيد بالمنطقة.



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لأردن سيستمر في جهوده غير المنقطعة لوقف العدوان على غزة ووقف التصعيد الإقليمي، والعمل مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي لإطلاق تحرك حقيقي وفاعل لتنفيذ حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة.

وفي تصريح له، اليوم الأحد، عبر وكالة "بترا"، ذكر الصفدي أن الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أمنه وسيادته، مشيراً إلى أن وقف التصعيد ضرورة إقليمية ودولية تتطلب تحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حماية الأمن والسلم وفرض وقف العدوان على غزة واحترام القانون الدولي.وحذر الصفدي من أن استمرار العدوان يدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد الإقليمي الذي ستهدد تداعياته الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.كذلك، الصفدي ضرورة تكاتف الجهود الدولية لخفض التصعيد وحماية المنطقة كلها من تبعاته، مشدداً على أن