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عربي-دولي
خلال هجومها على إسرائيل.. كم مسيّرة إيرانية اعترضتها أميركا؟
Lebanon 24
14-04-2024
|
05:15
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اعترض الجيش الأميركي أكثر من 70 طائرة بدون طيار و3 صواريخ باليستية على الأقل خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل، بحسب ما نقلته "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين، فيما قال مسؤول آخر للقناة الأميركية إن اعتراض الصواريخ جرى من السفن الحربية في البحر المتوسط.
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وذكر المصدر أن طائرات مقاتلة أميركية شاركت أيضا في صد الهجوم الإيراني وأسقطت طائرات مسيرة.
وكانت "سي إن إن" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن أفهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران، لكنه أكد بايدن مجددا لنتنياهو الدعم الأميركي "الثابت" لإسرائيل.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية، ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان الجاري.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل. (روسيا اليوم)
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