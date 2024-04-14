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عربي-دولي
مطار الخميني يلغي جميع الرحلات الجوية حتى صباح الغد
Lebanon 24
14-04-2024
|
05:43
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ألغى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران جميع الرحلات الجوية المقررة حتى صباح الاثنين، وفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".
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مطار الخميني
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