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مطار الخميني يلغي جميع الرحلات الجوية حتى صباح الغد

Lebanon 24
14-04-2024 | 05:43
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ألغى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران جميع الرحلات الجوية المقررة حتى صباح الاثنين، وفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".



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مطار الخميني

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