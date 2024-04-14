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عربي-دولي

من شارك مع إسرائيل في التصدّي للهجوم الإيراني؟

Lebanon 24
14-04-2024 | 06:39
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كشف المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، "تحركت" خلال الضربات الإيرانية نحو إسرائيل.

وقال هاغاري، إن "تل أبيب تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا التي تحركت الليلة"، مضيفا "لقد كانت هذه الشراكة وثيقة دائما، لكنها تجلّت الليلة بطريقة غير عادية".
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وتابع أنه "بخلاف عمليات الإطلاق من داخل إيران، فقد تم تنفيذ عدة عمليات إطلاق من أراضي العراق واليمن، لكنها لم تخترق الأراضي الإسرائيلية".

وشنت إيران الليلة الماضية أول هجوم مباشر على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز، ردًّا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، مطلع نيسام الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي. (العربية)
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