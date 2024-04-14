نداء "ملحّ" من البابا فرنسيس إثر التطورات في الشرق الأوسط

وجّه البابا فرنسيس، اليوم الأحد، "نداء ملحّاً" لوقف "دوامة العنف" في الشرق الأوسط، في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل ردّاً على قصف قنصليتها في دمشق.







وقال البابا الفرنسيس: "أطلق نداء ملحا من أجل أن يتوقف كل عمل يمكن أن يغذّي دوامة العنف التي تنذر بإدخال الشرق الأوسط في نزاع أوسع".

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