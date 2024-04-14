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عربي-دولي

نداء "ملحّ" من البابا فرنسيس إثر التطورات في الشرق الأوسط

Lebanon 24
14-04-2024 | 07:14
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وجّه البابا فرنسيس، اليوم الأحد، "نداء ملحّاً" لوقف "دوامة العنف" في الشرق الأوسط، في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل ردّاً على قصف قنصليتها في دمشق.



وقال البابا الفرنسيس: "أطلق نداء ملحا من أجل أن يتوقف كل عمل يمكن أن يغذّي دوامة العنف التي تنذر بإدخال الشرق الأوسط في نزاع أوسع".
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