قبل هجومها على إسرائيل.. هذا ما قالته إيران لأميركا

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كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد، أن طهران أبلغت واشنطن أن هجمات إيران ضد إسرائيل ستكون محدودة وللدفاع عن النفس، مؤكداً أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها ضد أي عدوان جديد.وقال عبد اللهيان، خلال اجتماع مع سفراء أجانب في طهران اليوم الأحد، إن الهجوم الإسرائيلي على قنصليتنا مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، ونحن تحلينا بضبط النفس لكن يبدو أن إسرائيل فهمت ذلك خطأ، مؤكداً أن بلاده أخطرت جيرانها قبل 72 ساعة من الهجمات على إسرائيل.وأضاف: كنا دقيقين جدا في الرد على إسرائيل، وعمليتنا العسكرية استهدفت مواقع انطلاق طائرات إف 35.وتابع: لا نبحث عن استهداف الأميركيين ولا القواعد الأميركية في المنطقة، وإذا تم استهدافنا من القواعد الأميركية في دول المنطقة سنكون مضطرين لاستهدفها. (سكاي نيوز)